Ордер на арешт Путіна: президент Сербії побачив ознаки початку Третьої світової війни

Сербський лідер наголосив, що позиція його країни повинна полягати в тому, щоб не брати участі в “чужих конфліктах”.

Президент Сербії Александар Вучич, дізнавшись про рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку зі злочинами в Україні, заявив про ескалацію конфлікту, яка може призвести до Третьої світової війни.

Про це повідомляє сербське видання Telegraf.

Повідомлення про ордер на арешт Путіна Вучич отримав на телефон під час своєї поїздки різними регіонами країни. Коментар з цього приводу він зробив у промові перед мешканцями Сремської Митровиці на півночі Сербії.

“Світ скочується до додаткової ескалації конфлікту. Обидва [Росія та Захід] гратимуть на все або нічого. Захід хоче чинити додатковий тиск на всіх, хто не був найбільш категорично проти РФ. Я усвідомлюю ситуацію, з якою ми зіткнемося... Ми недалеко від початку Третьої світової війни”, - заявив сербський лідер.

Вучич при цьому наголосив, що позиція його країни повинна полягати в тому, щоб уникати участі в “чужих конфліктах”.

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“Моя робота полягає в тому, щоб бути безсердечним, якщо це необхідно, щоб захистити наших дітей, це моя робота, і я буду дотримуватися цієї роботи. В історії ми маємо незліченну кількість прикладів безвідповідальної поведінки. Ми завжди були емоційні. Все змінилося 24 лютого минулого року, а сьогодні знову перевернулося з ніг на голову. Вони [Росія та Захід] будуть грати, поки не будуть знищені. Для нас єдиний порятунок – ні в чому не брати участі”, - заявив він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за вчинення воєнного злочину - незаконну депортацію українських дітей. Президент України Володимир Зеленський вважає, що ордер Гаазького суду на арешт Путіна має реальну перспективу.

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