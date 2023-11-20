Орел чи решка: вибори мера закінчилися підкиданням монети

Підкидання монети вирішило, хто стане мером міста Монро, Північна Кароліна, США.

Про це повідомляє Fox News.

Два головні кандидати Роберт Бернс та Боб Яначек зрівнялися після підрахунку всіх бюлетенів. Вони отримали по 970 голосів кожен.

На засіданні виборчої комісії округу Юніон Яначек та Бернс відмовилися від свого права добиватися перерахунку голосів. Закон штату говорить, що результат нічиїх перегонів визначається жеребом.

При підкиданні монети Яначек назвав "орел", але монета, підкинута представником виборчої комісії, випала "решкою". Мером міста став Роберт Бернс. Двоє чоловіків потиснули один одному руки та обійнялися.

"Поки що це був приголомшливий забіг, і тепер все в руках Бога", - сказав Бернс у відео в соціальних мережах за декілька хвилин до підкидання монети.

Яначек після голосування опублікував відео, в якому просив своїх прихильників не розчаровуватись через результати.

"Ми не програли вибори. Ми програли під час підкидання монети", - сказав він.

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