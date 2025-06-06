"Орешнік" чи комета: в небі над Казахстаном помітили дивні об'єкти, що світяться (відео)

У небі над Казахстаном помітили дивні об’єкти

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У небі над Казахстаном ввечері 5 червня місцеві жителі помітили об’єкти, що світяться. У російських пабліках розповсюджуть фейк про ракету «Орешнік».

Про це повідомляє Міноборони Казахстану в Telegram.

Там спростували повідомлення про ракету і наголосили, що фактів порушення повітряного простору Казахстану зафіксовано не було. Загроз для населення немає.

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Дата публікації 23:32, 05.06.25 Кількість переглядів 39 В небі над Казахстаном помітили дивні об'єкти, що світяться - пояснення Міноборони

В Міноборони припустили, що світяться в небі залишки уламків космічного апарату.

«Це явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згорають у щільних шарах атмосфери, не долітаючи до земної поверхні», — пояснили в Міноборони.

Там додали, що громадянам країни необхідно зберігати спокій і не поширювати недостовірну інформацію. Компетентні органи вже вивчають таке явище.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що погрози РФ Києву ракетою «Орешнік» є спробою залякати і викликані страхом самої Москви.

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Раніше йшлося про перший удар російською балістичною ракетою «Орешнік». Його країна-агресорка здійснила 21 листопада 2024 року, вдаривши по Дніпру. Тоді не було суттєвих руйнувань, адже ракета була без вибухівки. Через три місяці після першої атаки росіяни запустили другий «Орешнік» 6 лютого 2025 року. Тоді він міг бути скерований на столицю, однак «не долетів».

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