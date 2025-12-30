"Орешнік" заступив на бойове чергування у Білорусі: заяви Росії та РБ

Ракетний комплекс «Орешнік», ймовірно розташований у Білорусі / © скриншот з відео

Згідно з заявами Росії та Білорусі, мобільний наземний ракетний комплекс «Орешнік» заступив на бойове чергування на білоруській території.

Про це свідчать повідомлення Міністерств оборони Росії та Білорусі.

Міноборони РФ 30 грудня оприлюднило відео з урочистого старту бойового чергування російського підрозділу, оснащеного ракетним комплексом «Орешнік».

У повідомленні не вказується, де саме розміщений цей комплекс, а також не розкривається чисельність військовослужбовців, які забезпечують його функціонування. Водночас зазначається, що «фахівці бойових розрахунків пуску, зв’язку, захисту та енергопостачання, а також механіки-водії підрозділів ракетного комплексу» пройшли відповідну перепідготовку перед заступанням на бойове чергування.

«У республіці Білорусь заздалегідь створені всі умови для бойового чергування та проживання російських військовослужбовців. Особовий склад підрозділу освоює нові райони бойового патрулювання», — додали у Міноборони РФ.

Схожу інформацію опублікувало й Міністерство оборони Білорусі. Там додатково наголосили, що комплекс «здатний досягати цілей на відстані до 5000 кілометрів, може бути озброєний як звичайними, так і спеціальними боєголовками та може бути запущений з будь-якої точки маршруту бойового патрулювання».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще 18 грудня заявляв, що «Орешнік» уже розміщений на території його країни та від 17 грудня заступив на бойове чергування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ володіє точними координатами розміщення ракет «Орешнік» у Білорусі та вже передала ці дані західним союзникам для оцінки загрози.