"Орешник" уже у Білорусі: що кажуть у Лукашенка про це

Глава Міністерства закордонних справ Білорусі зробив заяву щодо розміщення нових ракетних систем на території країни. За його словами, «Орешник» було розміщено для того, щоб гарантувати безпеку Білорусії.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Представник МЗС наголосив, що цей крок є суто вимушеним і оборонним:

«Це не гонка озброєнь і не конфронтація. Розміщення „Орешника“ в Білорусії не означає бездумну гонку озброєнь, це суто оборонний підхід», — заявив глава МЗС.

Офіційний Мінськ, який є тісним союзником Росії та активно підтримує її агресію проти України, заявляючи про розміщення нових систем, фактично продовжує нагнітати напругу в регіоні, незважаючи на заяви про «оборонний підхід».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову виступив із гучними погрозами на адресу України, закликавши президента Володимира Зеленського «заспокоїтися» та погодитися на переговори.

Посилаючись на слова російського журналіста про можливі удари по Кремлю, Лукашенко відповів прямою погрозою: «А якщо Кремль ударить по Банковій, що там залишиться?».

Диктатор натякнув, що на столі нібито є «хороші пропозиції» щодо України, які навіть були схвалені американцями та Дональдом Трампом. Лукашенко попередив, що якщо Київ не прийме ці умови, він «втрачає всю Україну», посилаючись на те, що наразі росіяни «практично захопили великі населені пункти» і російську армію далі «важко буде зупинити».

На завершення, Лукашенко закликав керівників «трьох слов’янських держав» сісти й домовитися про закінчення війни.