Організація "Репортери без кордонів" засудила затримання українського журналіста у Польщі

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" засудила затримання українських журналістів у Польщі під час зйомок ситуації на кордоні.

Про це йдеться у повідомленні організації у мережі X.

Організація нагадала, що двоє українських журналістів були затримані поліцією Польщі поблизу білоруського кордону.

"Двоє журналістів українського ЗМІ "Українська правда" були учора на кілька годин затримані поліцією Польщі під час роботи поблизу білоруського кордону. Їхнє обладнання обшукали й вилучили на кілька годин. "Репортери без кордонів" засуджують перешкоджання їхній роботі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомого українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача разом із оператором затримали польські правоохоронці біля польсько-білоруського кордону.

Пізніше польська поліція заявила, що "не затримувала журналіста з України".

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