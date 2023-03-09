Організувала масштабний автопробіг на підтримку війни: у Німеччині судитимуть уродженку Дніпра

У Німеччині судитимуть росіянку, яка організувала найбільший автопробіг на підтримку держави-агресорки. За вчинене їй загрожує до трьох років за ґратами.

У німецькому місті Кельн судитимуть росіянку Олену Колбаснікову. Її звинувачують у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України.

Про це пише Deutsche Welle.

Сама Олена Колбаснікова є уродженкою Дніпра і одночасно однією з лідерів проросійських протестів у Німеччині. У зв'язку з цим жінка співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. Разом із колишнім членом антимігрантської партії "ProNRW" Маркусом Байзіхтом вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого черговим роковинам з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисячу активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянського пам'ятника в Кельні.

Ковбаснікова заявила на мітингу, мовляв, "Росія не агресор, Росія зараз допомагає припинити війну в Україні". За свідченнями прокуратури, таким чином росіянка схвалила злочини РФ в Україні. Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує провести три роки в'язниці. Однак найімовірнішим покаранням, є штраф.

Сама Колбаснікова називає себе жертвою, яка "постраждала" через "боротьбу за мир та правду". Слід зазначити, що суд у Кельні може бути не останнім для активістки. Газета Kölner Stadt-Anzeiger у січні писала, що стосовно Колбасникової ведеться розслідування через заклик до вербування до загонів ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, багатодітна мати з Росії заявила, що відправить на загибель у війні проти Україні своїх чотирьох синів "заради батьківщини". Жінка, вживаючи оковиту, розповідала про "велич Росії" та про те, що" німці досі на колінах просять у РФ вибачення".

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