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Науковці виявили докази того, що орли Верро можуть полювати навіть на дорослих самців бабуїнів вагою понад 20 кг. Це відкриття може змінити уявлення про правила хижацтва та небезпеки, з якими стикалися предки людини.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі American Journal of Biological Anthropology.

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Незвичайну популяцію оливкових бабуїнів (Papio anubis) науковці вивчали на плато Еннеді — величезному пісковиковому масиві посеред пустелі Сахара в Чаді. Ці примати живуть у віддаленій місцевості, деякі з них майже ніколи не зустрічають людей.

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Фото скрин відео American Journal of Biological Anthropology

Дослідницька група під керівництвом приматологині Кетрін Гобайтер з Університету Сент-Ендрюса у Шотландії вирушила туди, щоб уперше детально вивчити цю ізольовану популяцію.

Під час експедиції вчені неодноразово бачили над плато орлів Верро (Aquila verreauxii), однак спочатку не вважали їх загрозою для бабуїнів.

Ситуація змінилася, коли дослідники почали знаходити біля підніжжя пісковикових скель черепи та кістки приматів. На них були характерні проколи й подряпини, схожі на сліди від кігтів хижих птахів.

«Ми знайшли перший череп із проколом, потім ще один і ще один», — розповіла Гобайтер.

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За характером пошкоджень науковці дійшли висновку, що це могли бути наслідки нападів хижих птахів.

Фото скрин відео American Journal of Biological Anthropology

Яких бабуїнів могли вбивати орли

Особливу увагу дослідників привернуло те, що знайдені рештки належали дорослим самцям бабуїнів. Їхня маса зазвичай перевищує 20 кг.

Раніше вважалося, що саме ця вага є приблизною межею для приматів, яких хижий птах здатний успішно схопити та здолати. Найважчий примат, про якого раніше було відомо, що його вбив хижий птах, важив менш ніж 13 кг.

Вісім досліджених скелетів бабуїнів, за оцінками науковців, належали тваринам із середньою масою тіла близько 22 кг.

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А в червні 2026 року дослідники виявили ще один череп і частковий скелет великого самця. За їхніми підрахунками, ця тварина могла важити приблизно 26,2 кг.

Це приблизно відповідає масі тіла сучасної восьмирічної дитини.

Біолог-природоохоронець Жан-Дідьє Акпона, який працював у цьому регіоні протягом трьох років, також регулярно спостерігав орлів Верро. Однак раніше він не припускав, що ці птахи можуть полювати на настільки великих приматів.

© Associated Press

Як бабуїни реагують на хижих птахів

Ще одним важливим спостереженням стала поведінка мавп під час появи орлів. За словами Гобайтер, бабуїни зазвичай не реагують на великих хижих птахів, якщо не сприймають їх як реальну небезпеку.

Однак коли над ними пролітала пара орлів Верро, примати подавали тривожні сигнали та ховалися в безпечніших місцях.

«Ми бачили, що поруч з іншими великими хижими птахами вони поводилися цілком спокійно. Але щойно з’являлися орли Верро, бабуїни подавали сигнали тривоги й опускалися нижче, шукаючи захисту», — розповіла дослідниця.

Науковці наголошують, що їхні висновки можуть мати значення не лише для вивчення сучасних приматів, а й для розуміння еволюції людини. Дорослі самці бабуїнів мають приблизно таку саму масу, як восьмирічна дитина, а також деякі давні предки людини.

Життя у групах допомагає приматам захищатися від повітряних хижаків. Якщо орел хапає одну з тварин, інші можуть гуртом атакувати птаха, намагаючись відігнати його.

Подібні загрози, припускають дослідники, могли існувати й для давніх предків людини.

«Бабуїни — одні з найбільш досліджених мавп Африки, але наші перші спостереження на плато Еннеді перевернули чимало усталених уявлень. Не можу дочекатися, щоб побачити, які ще правила вони порушать», — підсумувала Гобайтер.

Водночас дослідники наголошують на незвичності знахідки: вона ставить під сумнів попередні уявлення про максимальний розмір приматів, на яких здатні полювати хижі птахи. Для остаточного підтвердження механізму таких нападів потрібні подальші спостереження.

Нагадаємо і про найменшу у світі мавпу, що може поміститися в долоню.

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