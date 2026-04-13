Ормузька протока під блокадою США: Трамп заявив про масштабні втрати іранського флоту

Блокада Ормузької протоки

США розпочали анонсовану президентом Дональдом Трампом блокаду Ормузької протоки.

Про це повідомляють міжнародні джерела, зокрема, CNN.

Джерела зазначають, що операція вже супроводжується різкою ескалацією заяв з боку Вашингтона.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що військово-морські сили Ірану фактично «знищені» внаслідок американських дій. За його словами, йдеться про 158 іранських кораблів, які нібито «лежать на дні моря».

У своїй заяві Трамп також виступив із жорстким попередженням щодо подальших дій у зоні блокади.

«Попередження: якщо будь-який з цих катерів наблизиться до нашої БЛОКАДИ, він буде негайно ЛІКВІДОВАНИЙ за допомогою тієї самої системи знищення, яку ми використовуємо проти торговців наркотиками на човнах у морі. Це швидко і жорстоко», — заявив він.

Окремо американський президент додав, що США, за його даними, «зупинили 98,2% наркотиків», які потрапляють до країни морським шляхом.

Офіційного підтвердження наведених цифр щодо втрат іранського флоту наразі немає.

Що відомо про загострення навколо Ормузької протоки

Президент США Трамп також заявив про перевірку суден і операцію проти мін після переговорів з Іраном.

Тим часом український експерт Ігор Семиволос каже, що після провалу переговорів в Ісламабаді у Трампа немає «хороших» варіантів щодо Ірану.

Додамо, що до складу американської делегації під час переговорів увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Днями президент Франції Емманюель Макрон звернувся до президента Ірану із закликом забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.