Ормузька протока знову відкривається для танкерів: що сказав Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що нафтові танкери почали відновлювати рух через Ормузьку протоку.

Про це президент США написав у соціальних мережах.

За його словами, кораблі, багато з яких завантажені нафтою, вже виходять із протоки та рухаються безпечним маршрутом.

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«Кораблі, багато з яких завантажені нафтою, починають виходити з Ормузької протоки», — заявив Трамп.

Допис Дональда Трампа. / © Фото з відкритих джерел

Американський президент зазначив, що судна прямують так званим південним “шосе”, яке він назвав “абсолютно безпечним, надійним та чистим”.

Іран та США уклали мирну угоду: останні новини

Раніше США та Іран оголосили про домовленість щодо мирної угоди, яка має передбачати негайне припинення бойових дій, зокрема в Лівані. Посередником у переговорах виступив Пакистан за підтримки Катару, Саудівської Аравії та Туреччини.

За попередніми домовленостями, офіційне підписання документа заплановане на 19 червня у Швейцарії. Президент США Дональд Трамп заявив, що після цього має бути знята морська блокада Ірану та відновлене вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Тегеран також підтвердив досягнення домовленості.

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Трамп окремо наголосив, що нова угода не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

На тлі новин про мирну угоду ціни на нафту 15 червня впали до мінімуму за останні три місяці. Ринок відреагував, зокрема, на очікуване відновлення судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку, яка є одним із ключових маршрутів для світових поставок нафти.

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