Ормузька протока знову заблокована: Іран відкрив вогонь по суднах

Іранські військові сьогодні вранці заявили, що відновили «суворий контроль» над Ормузькою протокою, лише через день після оголошення водного шляху «повністю відкритим».

Про це пише Reuters.

Деякі торговельні судна отримали радіоповідомлення від ВМС Ірану про те, що жодним суднам не дозволено проходити водним шляхом. Відомо, що після цієї заяви щонайменше два судна потрапили під вогонь, намагаючись пройти.

Тегеран заявив, що це відповідь на продовження блокади іранських портів США, назвавши це порушенням угоди про припинення вогню. Верховний лідер Моджтаба Хаменеї заявив, що військово-морські сили Ірану готові завдати «нових гірких поразок» своїм ворогам.

Ця зміна відбулася через день після того, як міністр закордонних справ Ірану оголосив про відкриття протоки, а між Ізраїлем та Ліваном було оголошено 10-денне перемир’я.

Припинення війни Ізраїлю з «Хезболлою» було ключовою вимогою іранських переговірників, які раніше звинувачували Ізраїль у порушенні минулотижневого припинення вогню ударами по Лівану. Ізраїль заявляв, що ця угода не поширюється на Ліван.

Тривалий конфлікт щодо протоки загрожує поглибити енергетичну кризу, яка охоплює світову економіку, після того, як у п’ятницю ціни на нафту знову почали падати в надії, що США та Іран наближаються до угоди.

Приблизно п’ята частина світового експорту нафти проходить через протоку, і подальші обмеження скоротять і без того обмежені пропозиції, що призведе до повторного зростання цін.

Раніше морські трекери зафіксували конвой із восьми танкерів, що проходили вузьким проходом, що стало першим великим переміщенням суден з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану сім тижнів тому.