Ормузьку протоку відкриють, але не задарма: гроші отримає не лише Іран

Іран та Оман стягуватимуть плату за прохід Ормузькою протокою.

Катерина Сердюк
Ормузька протока / © Associated Press

Припинення вогню між США та Іраном строком на два тижня відкриє Ормузьку протоку. Це дозволить Ірану та Оману стягувати плату за прохід суден.

Про це на умовах анонімності повідомив регіональний чиновник, пише AP News.

«Іран використає зібрані кошти на реконструкцію», — зазначив він.

Наразі невідомо, куди їх спрямує Оман.

Як відомо, Ормузька протока — ключовим маршрутом, через який проходить близько 20% світової нафти й газу. Вона розташована в територіальних водах як Оману, так і Ірану. Цей прохід вважається міжнародним водним шляхом. Раніше за прохід суден не стягувалася платня.

Раніше ми писали, що Іран вимагає міжнародного визнання свого контролю над Ормузькою протокою. Країна хоче запровадити плату за прохід суден і використати це як економічний та політичний важіль. Попередньо, кілька десятків суден вже заплатили за «безпечний прохід», і щонайменше для двох із них суми платежів склали близько 2 мільйонів доларів.

