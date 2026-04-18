Ормузьку протоку знову закрили: подробиці

Іран оголосив, що контроль над Ормузькою протокою «повернувся до попереднього стану» через тривалу блокаду США іранських портів.

Про це йдеться у заяві КВІР, повідомляє Al Jazeera.

У заяві військових Хатам Аль-Анбія назвали блокування Штатів «актом піратства та морського розкрадання».

«З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану. Цей стратегічний водний шлях тепер перебуває під суворим управлінням та контролем збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поки Америка не відновить «повну свободу» судноплавства для суден, що прямують з Ірану і назад, статус протоки буде надалі «залишатися під жорстким контролем і в попередньому стані».

Водночас іранська державна телерадіокомпанія IRIB повідомляє: це означає, що ключовий судноплавний шлях «знову закритий, і для проходження потрібен дозвіл Ірану».

Зауважимо, що Тегеран оголосив про фактичне закриття Ормузької протоки невдовзі після початку операції США «Епічна лють» 28 лютого.

Нагадаємо, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі заявив про відкриття Ормузької протоки.