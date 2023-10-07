"Ось і знову": кого Трамп звинуватив у нападі ХАМАСу на Ізраїль

Колишній президент США Дональд Трамп прокоментував жахливі події в Ізраїлі. Так, він звинуватив у нападі ХАМАС "долари американських платників податків".

Про це пише Newsweek.

"Байден зводить мир нанівець"

Колишній президент США наголосив, що ці напади ХАМАС є ганьбою, і Ізраїль має повне право захищати себе переважними силами.

"На жаль, долари американських платників податків допомогли фінансувати ці напади, які, як кажуть у багатьох повідомленнях, походили від адміністрації Байдена. Ми принесли так багато миру у країну. Близький Схід за допомогою Авраамівських угод, тільки для того, щоб побачити, як Байден зводить його нанівець набагато швидшими темпами, ніж будь-хто міг собі уявити. Ось і знову", – відзначив Трамп на своїй платформі Truth Social.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що підтримує право Ізраїлю на захист. Він сказав главі країни Біньяміну Нетаньягу, що "буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе".

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