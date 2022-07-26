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Оштрафували і хочуть відправити на війну: у Росії покарали чеченця, який вигукнув "Слава Україні

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Оштрафували і хочуть відправити на війну: у Росії покарали чеченця, який вигукнув "Слава Україні

Фото: скриншот з відео

У Росії на 32 тис. рублів оштрафували уродженця Дагестану Артура Ільясханова.

Чоловік в одному із російських магазинів вчинив дебош та вигукував: "Слава Україні! Слава Америці". 

Про це повідомляє російське видання "Медуза". 

Відомо, що чоловік у місті Нижньовартовськ, що в Росії, вчинив дебош. Він заявив, що чеченець і нагадав росіянам про втрати окупаційної армії в Україні. Під час розмови з росіянами чоловік вигукнув: "Слава Україні! Слава Америці". 

"Ви мене нічим не налякаєте. Їдьте до України. Дякувати Богу, українці по 50 тисяч людей вас ловлять. Слава Америці, слава Україні", - сказав чоловік. 

Російський суд звинуватив  Артура Ільясханова у "дискредитації армії РФ" та хуліганстві. Тепер чоловік змушений заплатити штраф у розмірі 32 тис. рублів. 

Представник Чечні в Ханти-Мансійському автономному окрузі Аббаз Абдулхажієв заявив, що "чеченська діаспора запропонує чоловіку поїхати на війну проти України". І мовляв, "якщо він загине, то стане героєм, а якщо виживе - повернеться нормальною людиною". 

Нагадаємо, в Росії чоловік висловив підтримку українським військовим та сказав "Слава Україні".

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