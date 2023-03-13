"Оскар-2023" та скандал з Шевченківською премією: головні новини ночі 13 березня 2023 року

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Головні новини ночі 13 березня 2023 року:
- "Оскар-2023": лауреатом премії стала скандальна стрічка про російського "опозиціонера" Навального Читати далі –>
- Скандал з Шевченківською премією 2023: очільник комітету нагороди склав повноваження Читати далі –>
- Скандал з Шевченківською премією 2023: комітет покинула відома художниця Читати далі –>
- "Оскар-2023": найкращим фільмом визнали "Все завжди і водночас" Читати далі –>
- "Оскар-2023": повний список лауреатів цьогорічної премії Читати далі –>
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