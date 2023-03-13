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"Оскар-2023" та скандал з Шевченківською премією: головні новини ночі 13 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
849
Час на прочитання
1 хв
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"Оскар-2023" та скандал з Шевченківською премією: головні новини ночі 13 березня 2023 року

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 13 березня 2023 року:

  • "Оскар-2023": лауреатом премії стала скандальна стрічка про російського "опозиціонера" Навального Читати далі –>
  • Скандал з Шевченківською премією 2023: очільник комітету нагороди склав повноваження Читати далі –>
  • Скандал з Шевченківською премією 2023: комітет покинула відома художниця Читати далі –>
  • "Оскар-2023": найкращим фільмом визнали "Все завжди і водночас" Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
849
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