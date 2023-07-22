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Основний вид діяльності - нерухомість: Пригожин зареєстрував компанію в Білорусі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Основний вид діяльності - нерухомість: Пригожин зареєстрував компанію в Білорусі

Очільник ЧВК "Вагнер Євген Пригожин зареєстрував компанію в Білорусі. Фото: скриншот із відео

Основним видом діяльності нової компанії заявлено "Управління нерухомим майном". 

Очільник терористичної організації ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин зареєстрував в Білорусі компанію, якою на 100% володіє російське ТОВ "Конкорд Менеджмент та Консалтинг".

Про це пише видання Reform-by.

Як вияснили журналісти видання, такі відомості містяться в Єдиному держреєстрі юросіб та ІП Мін'юсту Білорусі. Основним видом діяльності нової компанії заявлено "Управління нерухомим майном". З ним можна зв'язатися телефоном +7 812 612-77-22.

За інформацією Reform.by, товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент та Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів (близько 80 доларів) було зареєстроване Могилівським облвиконкомом 19 липня 2023 року.

Адреса реєстрації: Осиповичський район, с. Ціль. Саме у цьому населеному пункті дислокуєтьсяя польовий табір, куди прибули ПВК "Вагнер" із Росії.

За даними аналітиків ISW, "вагнерівці" у Білорусі можуть звести базу біля кордону з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
194
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