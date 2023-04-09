"Особливо тривожно за Крим": Скабєєва б'ється в істериці через контрнаступ ЗСУ, який ще навіть не почався

"Воєнкор" сказав, що потрібно "дуже серйозно" ставиться до того, що зараз відбувається на фронті.

Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, яка хотіла взяти "Київ за три дні", в істериці через майбутній контрнаступ Сил оборони, який, за офіційною інформацією, має розпочатися у квітні-травні.

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Вона запитала у російського "воєнкора", чи усвідомлює російська армія наслідки майбутньої спецоперації українських військових, заявивши, що їй "особливо тривожно за Крим".

"Що ми знаємо про так званий український контрнаступ? Як ставитися до заяви Блінкена, що українці підуть (у контрнаступ - ред.) і Вашингтон у стороні не залишиться", - прокричала Скабєєва під час своє програми на російському телебаченні.

У відповідь "воєнкор" сказав, що потрібно "дуже серйозно" ставиться до того, що зараз відбувається на фронті.

Український контрнаступ: що відомо

Президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, керівник військової розвідки Кирило Буданов анонсували вже незабаром активні наступальні дії ЗСУ. Вони не виключають, що війна завершиться перемогою України вже цього року.

Зараз в інформаційному просторі активно обговорюється майбутній контнаступ української армії. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що інформація про час і місце контрнаступу ЗСУ є закритою, однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Втім, як стверджують фіхівці американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни панікують через контрнаступ ЗСУ. Так, у РФ із тривогою відреагували на витік секретних документів про війну в Україні у Сполучених Штатах Америки.

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