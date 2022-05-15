Особливості правил дорожнього руху у Польщі: за порушення штрафи

Незнання українцями, які були змушені через війну переїхати до Польщі правил поведінки на дорогах, не звільняє їх від віповідальності за скоєння правопорущення та штрафів. Про особливості ПДР для водіїв, велосипедистів та пішоходів у Польщі - в матеріалі ТСН.ua

Якщо вчасно не розібратися з відмінностями у правилах дорожнього руху можна не лише затриматися в дорозі, але й отримати значні штрафи. Про що потрібно знати та пам'ятати українцям на дорогах Польщі.

Які відмінності між українськими та польськими ПДР для водіїв

Під час руху ближнє світло фар у Польщі повинно бути включене протягом усієї доби на всії типах доріг. Штраф до 300 злотих, близько 2000 грн.

Пішоходи у пріоритеті не тільки тоді коли вже стали на "зебру", але навіть тоді, коли тільки підходять чи вступають на пішохідний перехід. Тому при наближенні до відповідного знаку про перехід чи світлофора, потрібно завчасно знизити швидкість, щоб мати змогу загальмувати. За порушення штрафи від 1500 до 3000 злотих, або від 10 до 20 тис.грн.

Мінімальна дистанція від авто, що рухається попереду, обмежена законом. На швидкісних дорогах та автобанах мінімальна дозволена відстань повинна дорівнювати половині швидкості руху авто. Наприклад, якщо автомобіль їде на швидкості 140 км/год, то авто попереду має бути на відстані щонайменше 70 см. Придорожні стовпчики, що розташовані вздовж трас дозволять зорієнтуватися. Штраф за порушення - 500 злотих або близько 3000 грн

Дорога спецавтомобілям - транспорту польських органів правопорядку та екстреним службам під час виконання службових обов’язків. Якщо звучать спеціальні сигнали, потрібно якнайшвидше утворити "коридор життя". Водії, які користуються крайньою лівою смужкою, зобов’язані з’їхати ліворуч, а водії, які користуються іншими смугами – з'їхати праворуч та зупинитися для того, щоб пропустити пожежні машини, машини швидкої допомоги тощо. Штраф від 500 до 2500 злотих (від 3000 до 17000 грн).

Коли потоки авто сходяться в один потік і, відповідно в місці звуження виникає затор, у Польщі працює правило "застібки блискавки" – з кожної смуги машини повинні виїжджати по черзі. Якщо не пропустити транспортний засіб по черзі, це можуть кваліфікувати як "блокування або перешкоджання руху". Мінімальний штраф - 500 злотих або близько 3000 грн.

Які відмінності між українськими та польськими ПДР для пішоходів та велосипедистів

При перебуванні на пішохідному переході або прямуванні до трамвайної колії заборонено використовувати мобільні телефони, плеєри та гаджети, все, що обмежує та відволікає від можливості спостерігати за дорогою. Можливий штраф 300 злотих, або 2000 грн.

Велосипедисти та електросамокати повинні їхати по спеціально відведених для цього смугах. У випадку їх відсутності можна виїхати на дорогу, рухатися потрібно якнайближче до правого краю або на тротуарі. Швидкість руху на тротуарі не повинна загрожувати пішоходам. На доріжках "для велосипедистів та пішоходів", пішоходи мають пріоритет. Штраф від 100 до 300 злотих (від 600 до 2000 грн).

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