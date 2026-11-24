Папа Римський Франциск / © Associated Press

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Покійний Папа Римський Франциск за життя тричі переживав те, що сприймав як зустріч із дияволом. Він також розповідав про моторошне видіння брам пекла, які побачив перед сном. Ці подробиці стали відомі після публікації його особистих записів, які понтифік вів понад три десятиліття.

Про це повідомляє BBC із посиланням на книгу «Особистий щоденник Папи Франциска», яка вийшла 24 листопада 2026 року.

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Як Папа Франциск описував зустрічі з дияволом

В одному із записів за 2021 рік Франциск згадав три випадки, коли, за його словами, бачив диявола. Перше видіння сталося під час поїздки автомобілем, друге — під час меси на хорах, а третє — на зустрічі з представниками Ватикану.

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Понтифік зізнавався, що ці переживання залишили в нього сильне враження. Особливо добре він пам’ятав голос і погляд істоти, яку вважав дияволом.

«Я не можу забути моторошну хрипкість його голосу», — написав Франциск в одному зі своїх записів.

Описуючи друге видіння, яке, за його словами, відбулося в кармелітській каплиці, коли він був архієпископом Буенос-Айреса, понтифік згадував про палаючі очі.

«Він дивився на мене палаючими очима… ще пронизливішими, ніж раніше. Вони були схожі на спалахи вогню», — йдеться у щоденнику.

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Франциск також стверджував, що відчував присутність диявола під час поїздок і важливих зустрічей. Зокрема, він пов’язував ці переживання зі скандалом у Католицькій церкві Чилі.

«Я бачив його і чув його голос — тріумфальний, ніби він володів усім», — зазначав понтифік. Водночас він додавав, що Господь допоміг йому звільнитися від цих зустрічей.

Франциск розповів, як побачив брами пекла

Ще один моторошний епізод у щоденнику датується червнем 2018 року. Тоді, готуючись до сну, Франциск, за власним описом, побачив брами пекла.

Понтифік зізнавався, що це видовище його налякало. Він певний час спостерігав за побаченим, після чого взяв до рук вервицю.

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«Я трохи поспостерігав за ними, і це мене нажахало», — написав Франциск.

Він також назвав вервицю своєю зброєю проти побаченого та застеріг від наближення до таких брам.

«Небезпечно наближатися до брам пекла, тому що звідти можуть вирватися язики полум’я й обпалити», — йдеться в записах.

Про що ще Франциск писав у щоденнику

Особисті записи понтифіка охоплюють період від 1992-го до 2024 року. У них він розмірковував не лише про духовні переживання, а й про складні моменти свого понтифікату.

Зокрема, Франциск повертався до скандалу навколо сексуального насильства в Католицькій церкві Чилі. 2018 року його критикували за підтримку єпископа, якого звинувачували в приховуванні фактів насильства з боку священника.

Згодом Папа визнав, що недостатньо розібрався в ситуації, попросив вибачення та запросив чилійських єпископів до Рима. Після зустрічі всі вони запропонували подати у відставку. У записі за 2021 рік Франциск повернувся до тих подій і визнав, наскільки важко йому було усвідомити масштаб проблеми.

«Мені було важко визнати те, що сталося в Чилі; я не думав, що все настільки серйозно», — написав він.

Окремо понтифік зізнався, що ситуація в цій країні його спустошила.

Хто опублікував особисті записи Папи

Щоденники Франциска підготував до публікації кардинал Віктор Мануель Фернандес — очільник Дикастерії доктрини віри Ватикану та близький друг покійного понтифіка.

Видання стало особливим, адже це перші особисті щоденники Папи Римського, оприлюднені для широкої аудиторії після 1960-х років.

Нагадаємо, Франциска обрали головою Католицької церкви у березні 2013 року. Він помер у квітні 2025-го у віці 88 років, після 12 років перебування на папському престолі.

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