Останні тижні життя крижаного гіганта: найбільший айсберг у світі може скоро зникнути

Айсберг А23а почав швидко танути / © British Antarctic Survey / Facebook

Майже через 40 років після того, як він відколовся від шельфового льодовика Антарктиди, колосальний айсберг, що вважався одним із найстаріших і найбільших за всю історію спостережень, нарешті почав руйнуватися в тепліших водах. Вчені припускають, що він може повністю зникнути вже за кілька тижнів.

Про це пише Science Alert, посилаючись на аналіз супутникових знімків від моніторингового центру спостереження Землі Copernicus.

На початку 2025 року цей «мега-айсберг» під назвою A23a важив трохи менше трильйона тонн і за розміром був вчетверо більший за Київ. Ця крижана брила була справжнім велетнем, якому не було рівних.

Шлях крижаного велетня

Айсберг A23a відколовся від шельфового льодовика ще 1986 року, але майже одразу сів на мілину в морі Ведделла, де й залишався нерухомим понад 30 років. Лише 2020 року він нарешті звільнився, і, як і інші гіганти до нього, почав свій рух на північ, дрейфуючи так званою «айсберговою алеєю» до Південної Атлантики за допомогою потужної Антарктичної циркумполярної течії.

У березні 2025 року він тимчасово зупинився на мілководді біля віддаленого острова Південна Джорджія. Це викликало занепокоєння екологів, оскільки гігант міг перекрити шляхи для годування великих колоній пінгвінів і тюленів, які мешкають на острові. На щастя, наприкінці травня айсберг знову рушив далі.

Зараз крижаний велетень значно зменшився в розмірах — він уже менший за половину свого початкового об’єму, але все ще залишається величезним. За останніми даними, його площа становить близько 1770 квадратних кілометрів, а найширша частина — 60 кілометрів.

Стрімке руйнування та майбутнє айсберга

Протягом останніх тижнів від A23a почали відколюватися величезні уламки, площа одного з них становить 400 квадратних кілометрів. Навколо головної брили тепер плавають численні дрібніші шматки льоду, багато з яких все ще є достатньо великими, щоб становити небезпеку для судноплавства.

Як розповів фізик-океанограф з Британської антарктичної служби Ендрю Мейджерс, айсберг «руйнується досить драматично», оскільки він дрейфує все далі на північ.

«Я б сказав, що він дуже швидко розпадається. Він, по суті, тане знизу. Вода тут занадто тепла для того, щоб він міг зберегтися. Він постійно тане. Я очікую, що цей процес посилиться найближчими тижнями, і айсберг зникне», — зазначив вчений.

Вчені були «здивовані», як довго айсберг залишався цілим, оскільки більшість таких брил не витримують довгого дрейфу. Проте, як зазначає Мейджерс, айсберги «приречені» на зникнення щойно залишають крижаний захист Антарктиди.

Відколювання айсбергів є природним процесом, але вчені б’ють на сполох, адже швидкість, з якою Антарктида втрачає величезну масу криги збільшується, і, ймовірно, це є наслідком спричинених людською діяльністю кліматичних змін.

Нагадаємо, в Антарктиці помітили унікальний айсберг, схожий на «сендвіч» із білого льоду з синім прошарком. Це стало результатом замерзання талої води в тріщині льодовика.