Останнім проханням вбивці перед стратою стала вечеря з 11 дорогих страв: що він попросив

В'язень камери смертників зробив екстравагантне прохання з 11 страв для свого останнього прийому їжі.

Про це пише dailystar.co.uk.

Рей Джефферсон Кромарті був засуджений до страти за вбивство працівника цілодобового магазину Річарда Сліша в Томасвіллі, штат Джорджія, 1994 року. Він двічі вистрілив йому в голову.

Під час суду Кромарті заперечував, що застрелив продавця, проте був визнаний винним і засуджений до страти.

Попри це, Рей продовжував заявляти про свою невинність і навіть намагався зробити останню спробу припинити кару, але безуспішно: Верховний суд США відхилив запит його адвоката на аналіз ДНК.

Провівши понад 20 років у камері смертників, його врешті-решт було вбито смертельною ін'єкцією у листопаді 2019 року у віці 52 років.

Рей Кромарті / Фото: Georgia Department of Corrections

Він відмовився сказати якісь останні слова, але попросив набір 11 дорогих страв як частину свого останнього прийому їжі.

За даними Департаменту виправних установ Джорджії, це були: стейк, лобстер, макарони з сиром, стейк у кубиках, рис із соусом, сендвіч зі стейком та сиром, подвійний чизбургер, картопля фрі, соус ранч, полуничний молочний коктейль та пиріг з білою глазур'ю.

У той час, як багато штатів США встановили ліміт витрат на останній прийом їжі ув'язненим, Джорджія в минулому задовольняла такі екстравагантні запити.

Нагадаємо, у Британії засудили чоловіка, який вкрав 200 тисяч шоколадних яєць. Обвинувачений визнав свою провину у крадіжці, завданій шкоді та водінні без страховки.

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