Останній аргумент Трампа на користь його обрання: обіцянки закінчити війну виявилось недостатньо

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп у п'ятницю, 27 вересня, повідомив, що провів "чудову зустріч" із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Він додав, що в разі його перемоги на виборах у листопаді, війна між Україною та Росією "закінчиться швидко".

Про це пише "Уніан" з посиланням на допис Трампа у його соціальній мережі Truth Social.

Але, можливо, Трамп вирішив, що вже занадто довго розігрує цей "передвиборчий козир", тож додав у свій допис серйозніший аргумент на користь свого обрання президентом.

"Якщо ні [якщо Трамп не переможе – ред.], то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової. Гарріс не змогла, і ніколи не зможе завершити війну. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", – наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп сказав, як потрібно завершити війну в Україні. За словами кандидата у президенти США, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх".

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