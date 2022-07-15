"Останній козир": що задумав Путін і навіщо терміново скликає Держдуму

Відомо, що необхідність проведення позачергового пленарного засідання "пов'язана з тим, що накопичилися питання, які потребують негайного вирішення". Серед них – урядові ініціативи. Проте, які конкретно – не уточнюється.

Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі Радіо НВ припустив, навіщо це потрібно Путіну.

"Ми бачили останні декілька разів, коли він так несподівано, екстрено збирав Держдуму, це виявлялося інформаційним фейком. Насправді терміновість справ була або щодо економіки, або щодо постковідних регулювань, або чогось іншого, але не щодо війни проти України. Тому у мене є таке, можливо, занадто оптимістичне сподівання, що і зараз росіяни планують скоріше інформаційну провокацію", - сказав він.

Експерт не виключає, що така терміновість пов’язана з переговорами у Стамбулі щодо розблокування українських портів для вивозу зерна. Вони, за його словами, складаються на користь України, а не РФ.

"Але також, звісно, росіяни відомі своєю непередбачуваністю. По суті це останній козир, який в них залишився в рукаві, яким вони грають проти України і проти Заходу. Вони завжди не дають нікому зрозуміти, що у них на думці, і що вони будуть робити наступним", - додав він.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін обговорює свій відхід від влади, але робить це персонально, а не скликає наради. У нього є конфідент, довірена особа Ковальчук, з ким він може це обговорювати.

Системний шок російської армії та нові цілі Путіна в Україні - Ігаль Левін в ТСН

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