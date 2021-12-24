Останній крок у придушенні незалежних ЗМІ: у Білорусі затримали журналіста "Радіо Свобода"

Видання визнали екстремістською організацією.

Білорусь внесла "Радіо Свобода" до урядового реєстру екстремістських організацій, а також заарештувала журналістів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 грудня.

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Силовики в масках вдерлися до квартири Олега Груздиловича - це журналіст з 30-річним стажем та автор книги про вибухи у мінському метро. Йому закидають участь у діях, що грубо порушили громадський порядок. За цією статтею можуть засудити до чотирьох років тюрми.

За ґрати також потрапили його колеги Андрій Кузнєчік та Ігор Лосік.

Цього літа білоруський режим провів десятки обшуків у редакціях та помешканнях журналістів. Під атакою опинилися як "Радіо Свобода", так і працівники телеканалу Belsat, TUT.BY та низки інших ЗМІ. Частину з них ув'язнили. Інші виїхали з Білорусі, аби продовжити працювати.

Як повідомлялося, 23 листопада в Білорусі визнали "екстремістськими" Telegram-канал та соціальні мережі видання "Наша Ніва". Крім того, передбачається позбавлення волі на термін до семи років тим, хто опублікує чи переповнить матеріали видання.

У серпні 2021-го у Білорусі портал Tut.By, а також запущений командою медіаресурс Zerkalo.io також визнали "екстремістськими".

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