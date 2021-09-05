Останній нескорений штат Афганістану заявив про розгром талібів

Сили опору продовжують давати відсіч угрупуванню.

Бойовики "Талібану", які намагаються взяти під контроль останні штат в Афганістані - Панджшер, зазнали поразки від фронту опору.

Про це повідомляє афганський журналіст та речник фронту опору Фахім Дашті, пише видання "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що тисяча талібів, які проривались напередодні ввечері в північно-східну частину Панджшера були блоковані і розгромлені.

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"Впродовж ночі і сьогоднішнього ранку (неділі - ред.) більша частина угруповання була ліквідована, взята в полон під час втечі і відступу місцевим населенням за допомогою сил опору", - зазначає журналіст.

Він запевнив, що у всіх частинах штату ситуацію продовжують контролювати сили опору талібам. Представники талібів поки не коментували те, що відбувається навколо Панджшера у неділю, але вони неодноразово впродовж останніх днів заявляли про те, що вже контролюють увесь штат.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшера на шести напрямках понад 20 тисяч бойовиків.

Там разом зі своїми людьми перебуває Ахмад Масуд, син легендарного бійця спершу з радянським союзом, потім - із "Талібаном", Шаха Масуда. До племінного опору пристали і ті афганські військові, хто ще не здався талібам. На ультиматум скласти зброю в обмін на амністію Ахмад Масуд не пристав. Раніше він заявляв, що готовий як до переговорів, так і до збройного протистояння. З припасами опору, повідомляють деякі місцеві ЗМІ, вже допомагає Таджикістан.

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