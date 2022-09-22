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Останній політ: у Москві загинув екскерівник авіаційного інституту, що тісно співпрацював з Міноборони РФ

Останній політ: у Москві загинув екскерівник авіаційного інституту, що тісно співпрацював з Міноборони РФ

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Останній політ: у Москві загинув екскерівник авіаційного інституту, що тісно співпрацював з Міноборони РФ

Фото: соцмережі

Колишній ректор Московського авіаційного інституту загинув унаслідок нещасного випадку, “упавши з великої висоти” на сходах вишу.

У середу, 21 вересня, внаслідок нещасного випадку загинув колишній ректор Московського авіаційного інституту Анатолій Геращенко.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу вишу.

У повідомленні йдеться, що 72-річний пан Геращенко “упав із великої висоти, пролетівши кілька сходових прольотів”. Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть.

Наразі йде формування комісії з розслідування цього факту. Подробиць НП не повідомляють.

Анатолій Геращенко обіймав посаду ректора МАІ у 2007–2015 роках. Останнім часом він працював радником ректора.

Свою наукову кар'єру Геращенко робив у кількох інститутах, відомих своїми тісними зв'язками з Міноборони Росії. Він також був відзначений відзнаками російського уряду, зокрема медаллю “За заслуги перед Вітчизною”.

МАІ також є однією з провідних науково-дослідних організацій Росії, що відповідає за розвиток авіаційної техніки та тісно пов’язана з міністерством оборони.

Нагадаємо, раніше у Приморському краї РФ директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін, який займався розвитком транспортної авіації, випав з катера на повному ходу і потонув.

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