Джаред Кушнер і Стів Віткофф / © Associated Press

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Американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили представників України та Росії, що нинішній раунд мирних переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти домовленості про завершення війни до зміни політичного балансу у Вашингтоні. Зокрема, посилення позицій демократів у Конгресі США може призвести до жорсткішої політики щодо Кремля та збільшення підтримки України.

Про це повідомляє видання Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорного процесу.

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Про що Вашингтон попередив Москву

За інформацією співрозмовників видання, американські переговорники намагаються переконати Кремль, що нинішні умови для укладення мирної угоди можуть невдовзі змінитися. Зокрема, якщо демократи отримають контроль над Конгресом, Росія може зіткнутися зі значно жорсткішим підходом американських законодавців.

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Зміна балансу сил у Вашингтоні може призвести до посилення двопартійного тиску на адміністрацію президента Дональда Трампа з вимогою збільшити військову та фінансову допомогу Україні. Крім того, Конгрес може активніше контролювати контакти американської адміністрації з Москвою, зокрема ініціювати розслідування та слухання щодо діяльності спецпосланців.

Таким чином, американська сторона намагається донести до російського керівництва, що можливість домогтися поступок від Вашингтона на нинішніх умовах не буде безстроковою.

Росія не поспішає відмовлятися від своїх вимог

Водночас останній раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, який відбувся 10–11 листопада, не продемонстрував готовності Кремля пом’якшувати свою позицію. За даними джерел Kyiv Independent, російська делегація наполягала на попередніх вимогах і не виявляла особливого інтересу до обговорення припинення вогню чи інших заходів деескалації.

Головною перешкодою залишається територіальне питання. Москва продовжує вимагати передачі їй неокупованих частин Донецької та Луганської областей, погрожуючи домагатися їх захоплення військовим шляхом.

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Попри це, американські посланці продовжують переконувати Кремль скористатися нинішнім дипломатичним вікном можливостей, поки політична ситуація у США не змінилася на користь жорсткішої політики щодо Росії.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times із посиланням на останні оцінки західних розвідувальних служб зазначило, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до серйозних мирних переговорів щодо України та має намір продовжувати війну щонайменше до кінця зими.

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