"Останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий": ОП - про зібрання Путіним Держдуми РФ

В Офісі президента відреагували на позачергове засідання Держдуми РФ, яке зібрав російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю, 15 липня.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що ці "вистави" очільник Кремля робить для громадян Російської Федерації, бо "челядь завжди має бути в тонусі".

Про це радник керівника ОП написав у Twitter.

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"15 липня. В таборі завжди все за розкладом. Дешеві театральні інтриги – останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий". У Росії анонсують, що Дума до осені не раз збереться на засідання. Білорусь продовжує навчання. Навіщо? Бо ru-челядь завжди має бути в тонусі", - йдеться у дописі Подоляка.

Нагадаємо, російський президент терміново зібрав Державну думу РФ на засідання у п’ятницю, 15 липня. За інфомрацією експертів, необхідність проведення позачергового пленарного засідання "пов'язана з тим, що накопичилися питання, які потребують негайного вирішення". Серед них – урядові ініціативи. Проте, які конкретно – не уточнюється.

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