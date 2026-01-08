Останній танець у 121 рік: пішов із життя чоловік, що пережив дві світові війни

Ян Стінберг — найстарший чоловік ПАР / © Фото з відкритих джерел

Ян Стінберг, який вважався найстаршим чоловіком у Південній Африці, помер у новорічний день 2026 року, всього через кілька годин після святкування свого 121-го дня народження. Колишній могильник, рибалка та кедді на полі для гольфу помер від нападу астми у колі родини.

Про це повідомило видання The Herald.

Стінберг, якого ласкаво називали Оом Джан, народився 31 грудня 1904 року в Мішнвейлі, пізніше переїхав до Колчестера, де прожив понад пів століття. Він пережив дві світові війни, епоху апартеїду та пандемію COVID-19.

2025 року, відповідаючи на питання про секрет свого довголіття, Стінберг розповів:

“Бог – мій кисень та мій рятівник. Хоча я ще й курю. Курю з 14 років — тоді я крав сигарети”.

Він також згадував свій особливий напій: суміш трав, залиту гарячою водою, яку він пив щодня.

Ян Стінберг мав дві дочки – Марію та Кеті, покійного сина Ханнеса, двох онуків і двох правнуків, а також чотирьох улюблених собак і кішку. Він залишив глибокий слід у житті тих, хто його оточував. Ронелл Ван Нікерк, яка доглядала його протягом 18 років, зазначила:

“Він був справжнім Божим даром. Скромна і чудова людина, яка завжди цінувала турботу”.

Мішель Браун, знайома родини, відзначила: “Оом Джан був неймовірно скромним джентльменом, завжди елегантним, життєрадісним і з любов’ю до тварин”. Лудо Мінні додала: “Коли ми проводили церемонію “Літній громадянин року”, він завжди танцював під нашу пісню ‘n lekker ou Jan’”.

Похорон Яна Стінберга відбудеться у суботу в Гкеберсі.

