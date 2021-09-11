Останній удар США в Афганістані: військові могли помилково ліквідувати працівника гуманітарної місії

В результаті удару загинули 10 мирних жителів.

Наприкінці серпня беспілотник американських військових в Афганістані ліквідував автомобіль . Після чого стався вибух і загинули 10 мирних жителів. Відеоаналіз показує, що Сполучені Штати, можливо, помилково поцілили в працівника гуманітарної допомоги, а не в бійців "Ісламської держави" у своєму останньому ударі в Афганістані.

Про це повідомляє France24, посилаючись на The New York Times.

Пентагон заявив, що зірвав новий напад, запланований екстремістською групою "Ісламська держава", ударом безпілотника "Жнивець" 29 серпня - за день до того, як американські війська завершили свою 20-річну місію в Афганістані.

Житель Кабула Аймаль Ахмаді заявив AFP, що в результаті удару загинули 10 мирних жителів, зокрема, й його маленька дочка, племінники, племінниці та його брат Езмарая Ахмаді, який керував автомобілем, який був збитий після того, як він припаркувався.

Видання The New York Times, аналізуючи кадри з камер безпеки, заявило, що американські військові побачили, як Ахмаді та його колега завантажували каністри з водою, яких не вистачало після розпаду уряду, підтримуваного Заходом.

За словами родичів загиблого, Езмарай Ахмаді був інженером-електротехніком у каліфорнійській групі допомоги та лобіювання Nutrition and Education International, і він сам був серед тисяч афганців, які подали заявку на переселення в США.

Представники США заявляють, що після удару безпілотника стався сильний вибух, який показав, що у транспортному засобі були вибухові речовини.

Але New York Times стверджує, що немає жодних доказів ще одного вибуху.

Раніше Аймал Ахмаді заявив AFP, що загинуло 10 мирних жителів. Офіційні особи США визнали три смерті цивільного населення, але стверджували, що цей удар запобіг новій смертельній атаці.

Понад 71 000 афганських і пакистанських мирних жителів загинули безпосередньо від війни, розпочатої США після нападів 11 вересня 2001 року. Кількість жертв різко зросла після того, як тодішній президент Дональд Трамп послабив правила ведення бойових дій у 2017 році.

Нагадаємо, що в захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс, який належить авіакомпанії катарських авіаліній.

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