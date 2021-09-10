Останній єврей Афганістану покинув країну: чим цікава його історія

В ізраїльських ЗМІ зазначили, що цією евакуацією "завершилася історія однієї з найстаріших єврейських громад світу".

Останній єврей, що жив у Афганістані, — 62-річний Зебулон Сімантов покинув країну через побоювання стати мішенню для терористів ІДІЛ.

Про це інформує Daily Mail.

62-річний Зебулон Сімантов жив у напівзруйнованій синагозі в Кабулі, витримавши десятиліття війни.

Раніше Зебулон стверджував, що ні за що не покине батьківщину.

"Я мав можливість втекти до США, але я не покину свій будинок, хоча "Талібан" вважає мене невірним, і в минулому таліби намагалися змусити мене перейти в іслам", — говорив він.

Ізраїльсько-американський бізнесмен Моше Кахане умовив Зебулона виїхати.

Чоловікові вдалося вибратися з Афганістану на автобусі, який відправили спеціально за ним і дістатися до сусідньої країни. Якої саме, не повідомляється. Звідти він попрямує в Нью-Йорк, щоб з'єднатися з членами своєї родини. Його евакуацію організували американо-ізраїльський бізнесмен Моше Кахане і американський єврей Моше Маргаретт, який займається порятунком євреїв, які перебувають в країнах, недружніх до євреїв.

Кахане розповів, що Сімантов жив і за попереднього режиму талібів, проте нещодавно отримав попередження про ймовірне викрадення бойовиками ІДІЛ.

Кілька років він ділив будівлю синагоги з іншим євреєм, Ісааком Леві. Вони були єдиними євреями в Афганістані, але постійно сперечалися і навіть не розмовляли одне з одним. У 2005 році Леві помер.

Репортери, які протягом багатьох років відвідували Сімантова, були змушені платити йому гроші за інтерв'ю. За словами журналістів, вони побачили статного чоловіка, який любив віскі і дивився афганське телебачення.

Він дотримувався обмежень у харчуванні євреїв і керував кебабним магазином, жив за рахунок пожертв євреїв за кордоном та подарунків сусідів .

В кінці ХІХ століття в Афганістані проживало близько 40 тис. євреїв, багато з яких були перськими євреями, які втекли від примусового навернення з сусіднього Ірану.

Занепад громади почався з відтоку до Ізраїлю після його створення у 1948 році. Пан Сімантов розповідав, що останні єврейські сім'ї залишили країну після вторгнення радянських військ у 1979 році.

В ізраїльських ЗМІ зазначили, що цією евакуацією "завершилася історія однієї з найстаріших єврейських громад світу".

Раніше представник талібів Сухайл Шахін в інтерв'ю Haaretz заявив, що нічого не знає про останнього афганського єврея, але пообіцяв, що новий режим не заподіє шкоди релігійним меншинам.

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