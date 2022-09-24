Останньому великому банку Росії загрожує відключення від SWIFT: які ще санкції готує ЄС

У межах посилення санкцій проти Росії в Євросоюзі розглядають можливість відключення останнього великого держбанку країни від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Йдеться про "Газпромбанк", через який проводяться розрахунки за газ. Саме ця фінустанова може стати першим кандидатом на відключення від SWIFT у восьмому пакеті санкцій ЄС.

Про це пише Bloomberg з посиланням на знайомих з ситуацією дипломатів.

Вжити таких заходів пропонують країни Балтії, Ірландія та Польща.

Ці держави також пропонують включити до восьмого пакета санкцій проти РФ такі пукнти:

заборону на купівлю в Росії стисненого природного газу,

обмежити співпрацю в атомній енергетиці,

підвести під санкції послуги зі страхування постачань доларових банкнот (самі постачання заборонені від початку березня);

розширити заборону на вхід до портів ЄС для російських суден;

нові санкції щодо пропагандистських медіа.

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Євросоюз також розглядає посилення технологічних санкцій проти Росії, заборону на постачання програмного забезпечення і засобів кібербезпеки, повне ембарго на алмази і сталь та обмеження на ринку нерухомості.

Зазначається, що під санкції можуть потрапити угоди з компаніями і громадянами РФ, які не є резидентами однієї з країн ЄС.

Очільники МЗС країн Євросоюзу мають розглянути восьмий пакет санкцій проти Росії на зустрічі в Празі 6-7 жовтня.

Нагадаємо, до восьмого пакета санкції проти РФ може також увійти обмеження ціни на нафту.

"Болючі" обмеження: вже на початку жовтня Росія відчує дію нового пакету санкцій

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