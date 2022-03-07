Остання компанія "Великої четвірки" Deloitte виходить з Росії та Білорусі

Раніше зв'язки з агресорами розірвали PwC, KPMG та Ernst & Young.

Аудиторська компанія Deloitte, що входить до "Великої четвірки", відмовляється від компаній-членів у Росії та Білорусі через війну проти України.

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"Ми відокремимо нашу практику в Росії та Білорусі від глобальної мережі фірм-членів. Deloitte більше не працюватиме в Росії та Білорусі. Хоча ми знаємо, що це правильне рішення, воно вплине на близько 3000 професіоналів Deloitte, які знаходяться в Росії та Білорусі.

Ми знаємо, що наші колеги в Росії та Білорусі не мають права голосу в діях свого уряду. Ми будемо підтримувати всіх постраждалих колег під час цього переходу і робитимемо все можливе, щоб допомогти їм у цей надзвичайно важкий час", - йдеться в заяві компанії від 7 березня, пише Financial News.

Раніше зв'язки зі своїми підприємствами в Росії та Білорусі розірвали аудиторські компанії PwC, KPMG та Ernst & Young.

Нагадаємо, Євросоюз готує новий "посилений" пакет санкцій проти Росії.