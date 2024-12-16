"Остання надія на мир": Сіярто не дав накласти санкції на патріарха Кирила і посла РФ Небезню

За його словами, ООН є "останнім місцем для проведення політичних консультацій", і введення санкцій проти російського посла підірвало б ще одну можливість для переговорів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що заблокував спробу ЄС внести до санкційного списку патріарха Російської православної церкви Кирила та постпреда Росії при ООН Василія Небензю.

Як повідомляє Magyar Hang, про це міністр заявив на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, що відбулася 16 грудня.

Сійярто пояснив, що Угорщина підтримала 15-й пакет санкцій проти Росії лише після того, як домоглася виключення пунктів, що могли б зачепити її нафтопереробний сектор.

"Для нас це було важливо, і оскільки нам вдалось вилучити з цього пакета санкцій божевільні ідеї, ми не наклали вето на нього", – сказав Сійярто.

Міністр також висловив свою позицію щодо санкцій проти Кирила, які Угорщина блокує ще з 2022 року.

"Я вважаю, що накладання санкцій на церковних лідерів і посадовців потрібно уникати за всяку ціну, бо якщо ми не зможемо говорити між собою за церковною лінією, буде втрачена остання надія на мир", – наголосив він.

Також Сійярто розкритикував пропозицію накласти санкції на Василія Небензю, представника Росії в ООН. За його словами, ООН є "останнім місцем для проведення політичних консультацій", і введення санкцій проти російського посла підірвало б ще одну можливість для переговорів.

Угорський міністр схарактеризував такі ініціативи як "божевільні ідеї", заявивши, що Угорщина й надалі буде захищати можливість підтримання діалогу навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир.