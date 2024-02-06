Остання суперниця Трампа за висунення в президенти збирається виграти праймеріз у Неваді, але є нюанс

Ніккі Гейлі, остання суперниця Дональда Трампа за висунення в президенти від Республіканської партії, збирається виграти праймеріз у Неваді у вівторок, 6 лютого.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

"Кандидатка у президенти США від Республіканської партії, колишня губернаторка Південної Кароліни та експосол США в ООН Ніккі Гейлі – остання суперниця лідера Дональда Трампа за висунення в президенти збирається виграти праймеріз у Неваді. Проте це буде "порожня" перемога, оскільки Трамп забезпечить усі права штату. делегатів в окремому змаганні в четвер", – повідомляє Reuters.

Також очікується, що президент США Джо Байден легко переможе на праймеріз Демократичної партії 6 лютого після того, як мав перевагу у першому конкурсі висунення від своєї партії в Південній Кароліні напередодні.

"Для виборців-республіканців у Неваді основним кандидатом на виборах від Республіканської партії штату є лише колишня пані посол США Гейлі. Тож, вона майже гарантовано виграє, але ця перемога нічого не дасть, адже тільки кандидати, які візьмуть участь в окремому республіканському кокусі 8 лютого, зможуть боротися за 26 делегатів від штату на національному з'їзді Республіканської партії в липні, коли партія офіційно висуне свого кандидата", – пише Reuters.

Конкуруючу групу проводить дружня до Трампа державна партія, і лише Трамп бере участь у цьому бюлетені, що майже напевно гарантує йому перемогу 8 лютого.

Виборці можуть брати участь як у республіканських праймеріз у вівторок, так і в партійних зборах республіканців у четвер.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що 45 президент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, аби знову стати очільником Білого дому. Там пишуть, що Трамп вже справляє глибоко шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Так, за його дорученням республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

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