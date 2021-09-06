Остання труба лягла на дно: у Росії заявили про завершення будівництва “Північного потоку-2”

Остання труба лягла на дно: у Росії заявили про завершення будівництва “Північного потоку-2”

Російський газопровід в обхід України збираються запустити найближчими днями.

Газопровід “Північний потік-2”, яким російський газ надходитиме в Європу в обхід України, буде готовий до запуску через декілька днів.

Про це повідомляє в понеділок, 6 вересня, агентство “Интерфакс” з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами очільника російського МЗС, газогін уже добудований і розпочне працювати через декілька днів.

За інформацією РІА “Новости”, на дно Балтійського моря уже було покладено останню трубу газопроводу "Північний потіку-2", попереду стикування німецької та датської секцій, потім пусконалагодження.

"Північний потік-2": які складнощі виникли у світовій політиці через будівництво газогону

Раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що перші поставки газу цим трубопроводом можуть бути здійснені в опалювальному сезоні поточного року.

"Північний потік-2" має загальну протяжність двох ниток 2 460 км, його потужність 55 млрд куб. м газу в рік. Він проходить дном Балтійського моря від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.

Нагадаємо:

США відмовилися поховати "Північний потік-2". Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG і його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

Водночас США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання