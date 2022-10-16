Останнє китайське попередження: МЗС Китаю закликало своїх громадян негайно виїхати з України

Зовнішньополітичне відомство КНР мотивувало заклик покинути Україну “серйозною безпековою ситуацією”.
У суботу, 15 жовтня, Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому звертається до своїх громадян, які перебувають в Україні, негайно виїхати з країни.
Про це повідомляє китайське державне видання Global Times у Twitter.
Зазначається, що українське посольство Китаю надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає евакуацією. Також китайців наполегливо просять не відкладати виїзд із країни.
У Twitter американської аналітичної групи Open Source Intelligence Monitor опубліковано скриншоти з повідомлення на сайті МЗС Китаю.
The Chinese Ministry of Foreign Affairs today has released a renewed Travel Alert calling for all Chinese Citizens currently still in Ukraine to leave immediately due to a “Serious Security Situation”. pic.twitter.com/IElkcImMJL— OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2022
Заклик покинути Україну китайське зовнішньополітичне відомство мотивує "серйозною безпековою ситуацією".
Ще 24 лютого посольство Китаю в Києві розпочало евакуацію громадян КНР з України чартерними рейсами. Тоді відомство на три дні відкрило реєстрацію пасажирів, які бажають залишити країну.
Повідомлення з'явилося напередодні початку роботи ХХ з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, зокрема, обговорюватимуться питання про співпрацю КНР з Росією.
Позиція Пекіна щодо війни, яку розв'язав Кремль в Україні, завжди була неоднозначною. При цьому Китай не критикує Росію та не запроваджує проти неї санкції.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін зустрілися в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.
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