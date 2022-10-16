Останнє китайське попередження: МЗС Китаю закликало своїх громадян негайно виїхати з України

У суботу, 15 жовтня, Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому звертається до своїх громадян, які перебувають в Україні, негайно виїхати з країни.

Про це повідомляє китайське державне видання Global Times у Twitter.

Зазначається, що українське посольство Китаю надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає евакуацією. Також китайців наполегливо просять не відкладати виїзд із країни.

У Twitter американської аналітичної групи Open Source Intelligence Monitor опубліковано скриншоти з повідомлення на сайті МЗС Китаю.

The Chinese Ministry of Foreign Affairs today has released a renewed Travel Alert calling for all Chinese Citizens currently still in Ukraine to leave immediately due to a “Serious Security Situation”. pic.twitter.com/IElkcImMJL — OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2022

Заклик покинути Україну китайське зовнішньополітичне відомство мотивує "серйозною безпековою ситуацією".

Ще 24 лютого посольство Китаю в Києві розпочало евакуацію громадян КНР з України чартерними рейсами. Тоді відомство на три дні відкрило реєстрацію пасажирів, які бажають залишити країну.

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Повідомлення з'явилося напередодні початку роботи ХХ з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, зокрема, обговорюватимуться питання про співпрацю КНР з Росією.

Позиція Пекіна щодо війни, яку розв'язав Кремль в Україні, завжди була неоднозначною. При цьому Китай не критикує Росію та не запроваджує проти неї санкції.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін зустрілися в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.

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