"Останнє плем'я канібалів на Землі" вбиває людей, "одержимих демонами", а потім з'їдає їх (фото)

Неприродні смерті, такі як нещасні випадки чи вбивства, є справою поліції у нашому суспільстві. Але за стародавніми законами народу короваїв в Папуа, Індонезія, яких раніше відвідав американський авантюрист, неприродну смерть розслідує племінний шаман чи знахар.

Після того, як шаман розслідує інцидент, він часто наказує зробити ритуальний канібалізм, щоб вирішити проблему.

Короваї вірять, що поряд з нами живуть примарні злі духи, яких називають хахуа, які іноді опановують людські тіла для здійснення своїх демонічних дій.

"Коли член племені помирає неприродною смертю, це часто приписується діям хахуа", - йдеться у подкасті. "Короваї сприймають цих духів як загрозу не лише для окремої людини, але і для всієї спільноти".

Плем'я короваїв / Фото: Paul Raffaele/REX/Shutterstock

Короваї вважають, що єдиний спосіб захистити плем'я від нових неприродних смертей — знищити людину, "одержиму" демоном. Спочатку "одержиму" людину ідентифікують за допомогою процесу "духовного розрізнення та консультації", потім її ритуально вбивають усім племенем.

Потім починається друга частина ритуалу, завдяки якій короваї здобули титул "останнього племені канібалів на Землі".

Після вбивства підозрюваного хахуа його тіло забивають і їдять. "Цей вчинок спричинений не фізичною потребою, а є глибоко символічним жестом", - пояснюють ведучі. "Поїдаючи хахуа, плем'я вважає, що знищує злого духа і не дає йому завдати подальшої шкоди".

Плем'я короваїв / Фото: Paul Raffaele/REX/Shutterstock

Члени племені не вбивають одержимого, щоб покарати його. Ритуальне вбивство сприймається як акт милосердя, який звільняє їх від внутрішнього демона.

"Вбивство хахуа вважається урочистим та необхідним актом, який здійснюється для захисту благополуччя суспільства".

Вважається, що мисливсько-збиральницький спосіб життя короваїв налічує десятки тисяч років. За даними The Daily Telegraph, "до кінця 1970-х років, коли антропологи приступили до вивчення племені, короваї не підозрювали про існування будь-яких народів, крім них самих".

Знімальна група ВВС, яка відвідала їх 2007 року, повідомила, що короваї бачили в них "білих привидів", які прийшли попередити їх про кінець світу.

Плем'я короваїв / Фото: E Baccega/imageBROKER/REX/Shutterstock

У якомусь сенсі світ короваїв добігає кінця. З кожним днем сучасний світ дедалі ближче наближається до їхньої ізольованої території, оскільки дедалі більше тропічних лісів, у яких вони жили протягом тисячоліть, розчищається під сільськогосподарські угіддя. Зміна клімату також ускладнює їм здатність підтримувати свій дивний та неймовірно стародавній спосіб життя.

