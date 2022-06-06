"Остапа понесло": експерт назвав інтерв'ю Кевера ще одним цвяхом у труну взаємин України та Угорщини

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер не лише заявив про начебто "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, але й зробив неприйнятні шокувальні заяви щодо України загалом.

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер до Дня національної єдності дав інтерв’ю, яке вже називають шокувальним.

Про це розповів політолог Дмитро Тужанський в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Експертно складно коментувати слова пана Ласло Кевера. Тим більше, що він спікер парламенту, тим більше, у такий момент... Ці слова не те, що не дипломатичні... Він навіть не натякнув, він прямо сказав, що це "психологічні проблеми". Я думаю, що Ласло Кевер втратив контроль над промовою. "Остапа понесло", як кажуть. Але, на жаль, в оточенні правлячої партії Угорщини, навколо Віктора Орбана, саме так вони оцінюють дії українського президента", – зазначив експерт.

Він додав, що в Угорщині 4 червня святкують День національної єдності. Інтерв'ю Кевера було приурочено саме до цієї дати.

"Інтерв'ю шокує. У мене одне запитання: чи не виникло у Кевера думки про вибачення? Україно-угорські взаємини складні, тож інтерв'ю парламентаря – ще один цвях у труну цих взаємин, на жаль. Остаточним рубіконом стане, чи проголосує Угорщина за статус кандидата до ЄС для України", – додав експерт.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про начебто "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, аргументуючи це тим, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, із ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив угорський парламентар.

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