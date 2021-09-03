Остаточна перемога "Талібану": захоплена остання провінція Афганістану, яка чинила опір

У захопленій провінції здебільшого проживають таджики.

В Афганістані таліби встановили контроль над провінцією Панджшері. Вона була останнью, яка опиралася Талібану.

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak з посиланням на свого кореспондента.

"Талібан" взяв під контроль провінцію Панджшер - останній регіон, який чинив опір талібам під командуванням польового командира Ахмада Масуда.

У Кабулі розпочалася стрілянина, присутні там журналісти повідомляють, що таким чином таліби святкують свою остаточну перемогу.

В Панджшер мешкає близько 150 тисяч людей, більшість з яких - таджики. Раніше велися переговори між лідером провінції Ахмедом Масудом, сином героя національної війни Ахмета Шаха Масуда та талібами, але вони не змогли дійти висновку.

Нагадаємо, що рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, продемонстрував на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб та поясами смертників-шахідів.

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