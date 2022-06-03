"Остаточний крах імперії": Акунін опублікував фрагмент майбутнього твору про долю Росії

Відомий письменник Борис Акунін спрогнозував, чим скінчиться війна для Росії, і назвав 5 факторів, які стали для Путіна несподіванкою.

На сотий день повномасштабного вторгнення РФ до України відомий письменник із Росії Григорій Чхартишвілі (псевдонім — Борис Акунін), який уже тривалий час живе за межами батьківщини, описав майбутній крах країни-агресорки.

У своєму Telegram-каналі літератор опублікував пост під назвою "12-й том історії Російської держави".

Акунін зауважив, що уявив собі, як через 10 років він готуватиме 12-й том “Історії Російської держави”, та написав фрагмент майбутнього твору. За його словами, у передостанньому розділі “Немаленька непереможна війна” буде такий пасаж:

“…Уже за тиждень-другий після вторгнення стало ясно, що швидкої перемоги та й взагалі перемоги не буде. Виявилися п'ять чинників, які стали для імператора несподіванкою:

- Українська армія виявилася сильнішою, ніж він думав.

- Російська армія виявилася слабшою, ніж він думав.

- Українське суспільство виявилося несподівано консолідованим.

- Українське керівництво виявилося несподівано дієздатним.

- Протидія Заходу виявилася несподівано потужною”.

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На думку Бориса Акуніна, Путін, якого він у тексті називає просто “правителем”, не наважився припинити війну, яка затяглася і призвела до руйнування імперії, через низку факторів:

“- Російська пропаганда розігріла таку ура-переможну істерію, що всяке нетріумфальне закінчення війни неминуче викликало б обвалення президентського рейтингу та політичну кризу. Цього правитель дуже боявся.

- Найближче оточення дуже боялося самого правителя, відомого хворобливою підозрілістю і нещадністю до "зрадників".

- Правитель вірив у свою зірку і, подібно Миколі II, звик надіятися на Бога, який у фатальну годину врятує Свого помазаника”.

Акунін наголосив, що до руйнівних наслідків для Російської імперії призведуть затяжний характер війни та єдність цивілізованого світу, який згуртувався для протидії агресорові.

“У Москві сподівалися переламати ситуацію на фронті, не розуміючи, що жодні локальні успіхи вже не принесуть перемоги. Бліцкриг може зійти з рук лише тоді, коли він – бліц. Якщо ж у світу – всього світу – був час згуртуватися проти агресора, то війна програна”, - підсумував літератор.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ російський письменник Борис Акунін заявив, що вперше за багато років росіяни засумнівалися у своїй владі через жахливий та цинічний напад на Україну.

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