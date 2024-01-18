Остін планує особисто взяти участь у засіданні "Рамштайну" після госпіталізації

Міністра оборони США після консультації з медиками виписали з лікарні, наразі він перебуває вдома.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін продовжує перебувати вдома на відновленні та отримувати необхідні процедури, тож у наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" участь він візьме в режимі онлайн.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише "Дзеркало тижня".

"Засідання Контактної групи з питань оборони України, вочевидь, є важливим. І хоча міністр продовжує одужувати, він хотів би взяти участь у ньому", - сказав представник оборонного відомства, додаючи, що найближчим часом у плани Остіна не входить здійснення закордонних поїздок.

Як відомо, відбудеться черговий раунд перемовин країн-членів Контактної групи у віртуальному форматі 23 січня. Востаннє засідання в форматі "Рамштайн" відбулося 22 листопада 2023 року.

Ллойд Остін у лікарні: що відомо

Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда. Як розповів Патрік Райдер, Остін потрапив до лікарні з ускладненнями після нещодавньої планової медичної процедури. Пізніше він заявив, що Пентагон не повідомив про госпіталізацію міністра раніше, тому що це була "ситуація, що розвивається", в якій потрібно було враховувати низку чинників.

Потім з'ясувалося, що у Ллойда Остіна - рак простати. Джо Байден дізнався про це тільки 9 січня. Це викликало неоднозначну реакцію у представників Республіканської партії в Сенаті.

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