Остін прокоментував витік секретних документів: "Не дозволимо розвалити нашу єдність"

Очільник Пентагону каже, що серйозно ставиться до питання "зливання".

Американський Міністр оборони Ллойд Остін, коментуючи секретний витік документів з Пентагону, заявляє, що Вашингтон разом зі своїми союзниками не дозволять стороннім країнам розвалити єдність на підтримку України.

Про це очільник Пентагону сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, пише "УНІАН".

"Я знаю, що багато з вас слідкують за повідомленнями недозволеного розголошення чутливих і секретних матеріалів. Я дуже серйозно відношусь до цього питання. Ми продовжимо тісно працювати і з повагою з нашими партнерами, яких ми глибоко цінуємо", - сказав Остін.

За словами міністра оборони США, він обговорює з партнерами ситуацію, що склалася. Його вразила "солідарність і налаштованістю відкинути спроби розділити нас".

"Ми ми не дозволимо комусь розвалити нашу єдність", - наголосив Остін.

Нагадаємо, перед 11 засіданням у форматі "Рамштайн" 21 квітня міністр оборони України Олексій Резніков та очільник Пентагону Ллойд Остін провели окрему зустріч у Німеччині. До слова, голова Пентагону назвав українського колегу "хорошим другом". За його словами, США будуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

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