Острів дешевший за квартиру: незвичний продаж викликав ажіотаж у Британії

У Північному Уельсі виставили на продаж острів / © BBC

Занедбаний острів біля узбережжя Північного Уельсу привернув велику увагу потенційних покупців після того, як його виставили на продаж за 350 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Йдеться про острів Ініс-Гіффтан, який розташований у мальовничому гирлі річки Двірід неподалік від туристичного містечка Портмейріон у графстві Гвінед.

Дістатися до острова можна човном під час припливу, або пішки під час відпливу, коли вода відступає.

За словами агента з нерухомості Х’ю О’Доннелла з компанії Carter Jonas, оголошення про продаж викликало значний інтерес як серед місцевих жителів, так і серед людей з інших регіонів.

«Багато людей звертаються до нас, щоб дізнатися більше про цей об’єкт і зрозуміти, чи може він їм підійти», — зазначив він.

За словами агента, це незвичайний проєкт, який, як і будь-який острів, має певні труднощі, але водночас є унікальною можливістю для покупців.

На острові є старий фермерський будинок

Площа острова становить 17,7 акра. На його території розташований кам’яний фермерський будинок вікторіанської епохи, у якому люди жили ще до 1970-х років.

Наразі будівля перебуває у занедбаному стані та потребує капітального ремонту.

За історичними даними, у XVIII столітті острів був подарований предкам власника лорда Гарлеха королевою Анною, через що його назва перекладається як «Острів дару Анни».

Дістатися до острова можна лише під час відпливу

У минулому місцеві жителі діставалися материка пішки через мілководдя, інколи навіть знімаючи взуття, щоб перейти воду.

Сьогодні агенти з нерухомості попереджають потенційних покупців про необхідність дотримуватися обережності під час огляду острова, зважаючи на припливи, складний рельєф та особливості підходу до берега.

Згідно з туристичними гідами, пішки до острова можна дістатися лише протягом трьох годин до або після відпливу.

Під час припливу острів повністю відрізаний від материка, і потрапити туди без човна неможливо. Водночас під час відпливу 400-метрову відстань можна подолати приблизно за п’ять хвилин.

Також між островом і материком проходять два річкові рукави, тому мандрівникам радять перевіряти глибину води — якщо вона занадто велика, доведеться повертатися назад.

