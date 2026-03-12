- Дата публікації
Острів дешевший за квартиру: незвичний продаж викликав ажіотаж у Британії
У Великій Британії виставили на продаж невеликий острів, вартість якого лише трохи перевищує середню ціну житла в країні. Незвична пропозиція вже викликала значний інтерес серед потенційних покупців.
Занедбаний острів біля узбережжя Північного Уельсу привернув велику увагу потенційних покупців після того, як його виставили на продаж за 350 тисяч фунтів стерлінгів.
Про це йдеться в матеріалі BBC.
Йдеться про острів Ініс-Гіффтан, який розташований у мальовничому гирлі річки Двірід неподалік від туристичного містечка Портмейріон у графстві Гвінед.
Дістатися до острова можна човном під час припливу, або пішки під час відпливу, коли вода відступає.
За словами агента з нерухомості Х’ю О’Доннелла з компанії Carter Jonas, оголошення про продаж викликало значний інтерес як серед місцевих жителів, так і серед людей з інших регіонів.
«Багато людей звертаються до нас, щоб дізнатися більше про цей об’єкт і зрозуміти, чи може він їм підійти», — зазначив він.
За словами агента, це незвичайний проєкт, який, як і будь-який острів, має певні труднощі, але водночас є унікальною можливістю для покупців.
На острові є старий фермерський будинок
Площа острова становить 17,7 акра. На його території розташований кам’яний фермерський будинок вікторіанської епохи, у якому люди жили ще до 1970-х років.
Наразі будівля перебуває у занедбаному стані та потребує капітального ремонту.
За історичними даними, у XVIII столітті острів був подарований предкам власника лорда Гарлеха королевою Анною, через що його назва перекладається як «Острів дару Анни».
Дістатися до острова можна лише під час відпливу
У минулому місцеві жителі діставалися материка пішки через мілководдя, інколи навіть знімаючи взуття, щоб перейти воду.
Сьогодні агенти з нерухомості попереджають потенційних покупців про необхідність дотримуватися обережності під час огляду острова, зважаючи на припливи, складний рельєф та особливості підходу до берега.
Згідно з туристичними гідами, пішки до острова можна дістатися лише протягом трьох годин до або після відпливу.
Під час припливу острів повністю відрізаний від материка, і потрапити туди без човна неможливо. Водночас під час відпливу 400-метрову відстань можна подолати приблизно за п’ять хвилин.
Також між островом і материком проходять два річкові рукави, тому мандрівникам радять перевіряти глибину води — якщо вона занадто велика, доведеться повертатися назад.
Раніше повідомлялось, що невеличкий приватний острів Ynys Gifftan («Дар Анни»), який належав королеві Анні у 1700-х роках, виставлено на продаж за 350 тис фунтів стерлінгів, проте покупцеві доведеться мати справу з певними труднощами.