Острів має належати США: у Трампа оцінили можливість силового сценарію захоплення Гренландії

Заступник очільника адміністрації президента США / © Associated Press

У Вашингтоні відновили дискусії щодо статусу Гренландії. Заступник очільника адміністрації президента США Дональда Трампа Стівен Міллер висловив переконання, що територія повинна належати Сполученим Штатам, залишивши відкритою опцію навіть військового захоплення острова.

«Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки. Це офіційна позиція уряду США з початку цієї адміністрації: Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. Президент був дуже чітким щодо цього», — заявив він в інтерв’ю CNN.

Міллер ухилився від відповіді на пряме запитання ведучого про можливість введення військ, заявивши водночас, що «ніхто не буде воювати зі Сполученими Штатами у військовому відношенні за майбутнє Гренландії».

Міллер також поставив під сумнів претензії Данії на острів.

«Головне питання: на якій підставі Данія стверджує контроль над Гренландією? На якій підставі вона пред’являє свої територіальні претензії? На якій підставі Данія вважає Гренландію своєю колонією?», — підкреслив він.

Нагадаємо, що останнім часом президент США Дональд Трамп дещо «призабув» про свої претензії на Гренландію. Але торік, наприкінці 2024-го — на початку 2025 року, він «поставив на вуха» Європу, НАТО і особливо Данію своїми заявами, що Сполучені Штати претендують на Гренландію. Він говорив, що володіння і контроль над Гренландією є «абсолютною необхідністю» для Сполучених Штатів. У Трампа навіть заявили, що не відкидають силовий варіант приєднання Гренландії до США.