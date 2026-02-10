Реклама

Це дуже короткий перелік із довгого списку впливових та заможних бізнесменів і політиків, чиї прізвища засвітилися в останніх «файлах Епштейна». Наприкінці січня цього року Мін’юст США оприлюднив чергову порцію документів — понад 3 млн сторінок та ще десятки тисяч електронних листів, фото, відео й аудіозаписів, пов’язаних з покійним сексуальним злочинцем та опальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Його заарештовували двічі. Вперше — 2008 року за звинуваченнями в організації та залученні неповнолітніх дівчат до проституції. Після 13 місяців під арештом, угоди зі слідством і визнання провини Епштейна звільнили. Проте вже тоді він створив мережу впливових і заможних друзів, які були частими гостями вечірок на «острові Епштейна» Літтл-Сент-Джеймс (який ще називають «островом педофілів»), що є частиною Американських Віргінських островів. Вдруге Епштейна заарештували 2019-го за звинуваченнями в торгівлі та змові щодо торгівлі неповнолітніми для сексуальної експлуатації. Проте вирок йому винести не встигли. Через місяць Епштейн повісився в тюремній камері.

Розслідування справи Епштейна розпочалося 2005 року. 2024-го, коли співпали два фактори — президентські вибори та завершення всіх судових процесів, пов’язаних із цим кейсом, — на Капітолійському пагорбі заговорили про оприлюднення «файлів Епштейна». Проте лише в листопаді 2025 року Конгрес США схвалив відповідний законодавчий акт, який зобов’язав Мін’юст розкрити всі незасекречені документи. Попри публічні заяви Трампа, що йому нічого приховувати, американські ЗМІ неодноразово повідомляли, що адміністрація намагалася загальмувати розгляд рішення про оприлюднення «файлів Епштейна» в Конгресі.

Реклама

Зараз розслідування, які призвели до гучних відставок, тривають щонайменше в десяти країнах. Публікація «файлів Епштейна» спричинила справжній світовий вибух. Проте чи будуть наслідки? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сумнівні зв’язки Трампа: оприлюднення файлів

Не можна сказати, що суспільний резонанс до справи покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна в Америці з’явився з початком другого президентського терміну Трампа. Адже спільне фото Трампа та Епштейна від 2000-х з резиденції чинного президента США в Мар-а-Лаго, де поруч із ними також зображені перша леді Меланія та подруга Епштейна Гіслейн Максвелл, уже давно є в Мережі. До того ж Трамп не приховував, що був знайомий з Епштейном, якого називав «гарним хлопцем». Проте після домагань Епштейна до жінок у Мар-а-Лаго, за словами Трампа, його більше туди не запрошували.

Ще до початку попередньої передвиборчої кампанії у США та перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року ЗМІ знову й знову згадували про Епштейна, а журналісти та громадськість вимагали більшого доступу до матеріалів справи. Наприклад, влітку 2022-го 20 років позбавлення волі отримала вже вищезгадана Гіслейн Максвелл, яка була в стосунках з Епштейном, за п’ятьма з шести пунктів, зокрема за торгівлю дітьми в сексуальних цілях. У січні 2024 року судді оприлюднили судові протоколи в пов’язаній справі, що також привернуло увагу.

Проте великого резонансу все це набуло влітку 2024 року в розпал президентської передвиборчої кампанії, коли Трамп особисто пообіцяв, що оприлюднить «файли Епштейна». Цю заяву чинний президент США зробив ще й на догоду праворадикальному електорату з руху MAGA (скорочено від передвиборчого гасла Трампа «Зробимо Америку знову великою» — Ред.). Багато з них є прихильниками теорії змови. Так, наприклад, популярний ведучий Такер Карлсон, який неодноразово стверджував, що ЦРУ причетне до вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді та їздив до Путіна на інтерв’ю до Москви, припускав, що Мін’юст і генеральний прокурор свідомо затягують з публікацією «файлів Епштейна».

Реклама

Найгучніші викриття: хто вже втратив посаду

Ще влітку 2025 року Мін’юст США дійсно заявляв, що Епштейн не вів «список клієнтів», тому жодних документів більше не опублікує. Саме після цього в Конгресі з’явився двопартійний закон, який зобов’язав Мін’юст оприлюднити всі файли. Хоча й на місяць пізніше та зі справжніми іменами жертв злочинів Епштейна й Максвелл, що здійняло хвилю обурення в суспільстві і тепер їх видаляють, Мін’юст таки оприлюднив «файли Епштейна».

Мережею одразу розлетілися відомі імена. Наприклад, у двох електронних листах згадується прізвище американського підприємця, одного з засновників Microsoft Білла Ґейтса, який начебто заразився якоюсь венеричною хворобою від «російських дівчат» і просить дістати антибіотик, щоб таємно підмішувати його в їжу своїй тодішній дружині. Сам Ґейтс усе це спростовує. Проте саме його колишня дружина, мільярдерка-філантропка Мелінда Френч Ґейтс в одному з інтерв’ю нещодавно заявила, що згадка її колишнього чоловіка у «файлах Епштейна» повернула її до «болісних часів» у її шлюбі.

Оприлюднені файли зачепили і Британію. Цими тижнями ЗМІ вже кілька разів відправляли Кіра Стармера у відставку. Поки ж свою посаду залишив голова його адміністрації Морган Максвін, бо начебто саме він рекомендував призначити послом Великої Британії у США Пітера Мандельсона, пов’язаного з Епштейном. Зокрема, лорд Мандельсон ділився з Епштейном конфіденційною інформацією та отримав від сексуального злочинця $75 тис.

Монаршій родини також довелося виправдовуватися за зв’язки колишнього принца Ендрю з Епштейном. Днями принц Вільям і принцеса Кейт вперше прокоментували оприлюднені нові «файли Епштейна», заявивши, що «глибоко стурбовані» цим, висловивши підтримку жертвам. На одному з оприлюднених фото нібито колишній принц Ендрю схилився на колінах над жінкою, яка лежить на підлозі. А в одному з листів Епштейн нібито пропонує познайомити герцога з 26-річною росіянкою.

Реклама

Комітет з нагляду Палати представників продовжує розслідування у справі Епштейна. ЗМІ повідомляли, що колишній президент США Білл Клінтон і його дружина, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, погодилися дати свідчення. Білл Клінтон був знайомий з Епштейном і чотири рази літав його літаком. На одному з нещодавно опублікованих фото Клінтон у басейні разом з Гіслейн Максвелл, на іншому — в гідромасажній ванні, на ще одному — в жіночій сукні на підборах.

Можливі наслідки: чи притягнуть когось до відповідальності

Жодних офіційних звинувачень проти Клінтонів не висунуто. Та й адвокати і правозахисники сумніваються, що крім публічного розголосу та суспільного резонансу, навряд чи когось притягнуть до відповідальності. Заступник генерального прокурора Тодд Бланш уже заявляв, що, наприклад, розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях проти президента Трампа у зв’язку зі справою Епштейна не знайшло жодних фактів. В оприлюднених «файлах Епштейна» є висновки ФБР, яке начебто також не знайшло достатньо доказів, що Епштейн очолював мережу торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, яка обслуговувала впливових чоловіків.

Ба більше, багато західних ЗМІ, аналізуючи оприлюднені електронні листи, пишуть про контакти Епштейна з Путіним, представниками російської мафії й ватажками організованої злочинності та обговорення можливого використання російських дівчат з метою отримання сексуального компромату і подальшого шантажу. Після виходу «файлів Епштейна» прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава почала власне розслідування щодо зв’язків Епштейна з російською розвідкою. Водночас CNN, проаналізувавши частину файлів, зазначає, що Епштейн активно намагався встановити контакти з Кремлем, включно з Путіним, однак, судячи з листування, підтримував контакти з тодішнім послом Росії при ООН Віталієм Чуркіним.

Аналітики та політичні експерти в усьому світі констатують: оприлюднені «файли Епштейна» засвідчили те, про що всі й так давно знали — еліта недоторканна та живе за власними правилами. Багато хто вважає, що Епштейна 2008 року просто «відмазали» від ув’язнення, бо за ним стояли дуже відомі й впливові люди. Можливо, в Комітеті з нагляду Палати представників спливуть якісь нові факти, як і внаслідок подальших журналістських розслідувань. Проте адвокати та правозахисники наразі не впевнені, що це може призвести до обвинувачень новим фігурантам справи Епштейна.

Реклама