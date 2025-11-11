Острів / © Pixabay

Невеликий острів в Егейському морі пропонує серйозні фінансові стимули сім’ям, які готові переїхати туди. Зараз постійно на острові живе лише 24 особи, але протягом літнього сезону населення зростає до 65 людей.

Про це пише видання Daily Express.

Щоб оживити громаду, Грецька православна церква зобов’язалася виплачувати новим жителям €500 (£415) щомісяця протягом трьох років після переїзду. Загальна сума виплат складає €18 000 (£15 000).

Причиною такої ініціативи є серйозне скорочення населення: за останні 40 років кількість жителів острова впала з приблизно 300 осіб, оскільки багато молодих людей залишають Антикитіру у пошуках роботи на материковій частині Греції або за кордоном.

Мета проєкту — залучити нові сім’ї, підтримати місцеву економіку та відновити життя на острові, зберігаючи його унікальну громаду та культуру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Італійська Сардинія, що потерпає від відтоку молоді, пропонує новим жителям до €15 000 за переїзд, а будинки на острові можна купити від €1.