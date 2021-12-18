Острів "зрівняло із землею": на Філіппінах кількість жертв потужного тайфуну перевищила три десятки

Острів "зрівняло із землею": на Філіппінах кількість жертв потужного тайфуну перевищила три десятки

Цілі провінції опинилися без електропостачання і мобільного зв'язку.

На Філіппінах в суботу, 18 грудня, до 31 зросла кількість загиблих внаслідок потужного тайфуну "Рай", ще одну людину вважають зниклою безвісти.

Про це повідомляє The Associated Press.

Попри те, що стихія охопила південно-східне узбережжя країни у четвер, її наслідки досі важко оцінити, оскільки цілі провінції все ще залишаються без електропостачання і мобільного зв'язку.

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Губернаторка островів Дінагат Арлін Баг-ао в суботу розмістила на офіційному сайті місцевої влади заяву, в якій вказала, що острів із населенням близько 180 тисяч "зрівняло із землею". Вона закликала надати провінції їжу, воду, тимчасові прихистки, паливо, гігієнічні набори та медикаменти.

"Більшість наших комерційних та вантажних суден тепер непридатні для морських подорожей, що фактично відрізало нас від решти країни", - розповіла очільниця острівної провінції, додавши, що в адмінцентрі Сан Хосе зареєстровано декількох постраждалих, однак ситуація в інших містах залишається невідомою через обрив ліній електропередач та комунікацій.

А віцегубернатор Ніло Демерей зміг дістатися сусідньої провінції та повідомити, що щонайменше шість мешканців загинули, а "майже 95% будинків у Дінагаті не мають даху".

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"Навіть наші евакуаційні центри зруйновані. Тут немає прихистків. Церкви, спортзали, школи, громадські ринки і навіть столиця були зруйновані", - висловився посадовець.

Тим часом у центральній провінції Бохол берегова охорона розповіла, що її співробітники на борту гумових човнів рятували мешканців, які намагалися заховатися від тайфуну на дахах і деревах.

Президент Філіппін Родріго Дутерте планує відвідати зруйнований регіон та обіцяє знайти кошти на відновлення постраждалих провінцій. Щорічно Філіппіни потерпають від приблизно 20 штормів і тайфунів.

Як повідомлялося, в епіцентрі стихії швидкість вітру сягала 200 кілометрів за годину.

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