Острівна держава в Азії може отримати прокитайську більшість в парламенті

За даними місцевих ЗМІ, партія влади на Мальдівських островах може здобути переважну більшість місць у парламенті.

На парламентських виборах, які відбулися у Мальдівській республіці у неділю, 21 квітня, перемогу здобуває Народний національний конгрес, який називають прокитайською політичною силою. Ймовірно, це підштовхне острівну державу в Індійському океані до ще більшого зближення з Китаєм та відсторонить її від давнього союзника — Індії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Народний національний конгрес, висуванцем якого є чинний президент Мохамед Муїцзу, як очікується, отримає принаймні 62 з 93 місць у парламенті, тоді як головна опозиційна Мальдівська демократична партія займе лише 15 місць.

Президент Муїцзу, обраний минулого року, пообіцяв припинити політику країни “Індія перш за все”, що погіршило відносини Мальдівів з Нью-Делі. Його уряд попросив десятки індійських військовослужбовців залишити країну.

Напередодні голосування Народний національний конгрес звернувся до виборців за підтримкою, яка дозволить президенту швидко виконати свої передвиборні обіцянки.

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Опозиційні партії, які критикували уряд Муїцзу в таких сферах, як зовнішня політика та економіка, прагнули притягнути його уряд до відповідальності.

За даними виборчої комісії Мальдівської республіки, явка на парламентських виборах склала 72,9% і була меншою, ніж на попередніх. У 2019 році депутатів до парламенту прийшли обирати 82% виборців на Мальдівах.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні з колишнім президентом Тайваню Ма Інцзю заявив, що населення Тайваню та КНР належить до однієї нації, тому усі зовнішні втручання приречені на провал, а острів за будь-яких умов повернеться в обійми Китаю.

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